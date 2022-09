Stiri pe aceeasi tema

- Dupa infrangerea armatei ruse in regiunea Harkov, nu intamplator au inceput sa apara in spațiul informațional rusesc apeluri la „nu intra in panica” și „incepe adevarata lupta”. In acest fel, Kremlinul testeaza cat de pregatiți sunt rușii pentru mobilizarea generala și daca vor fi de acord cu mobilizarea…

- Liderul comunistilor rusi, Ghennadi Ziuganov, a recunoscut marti ca ‘operatiunea militara speciala’ rusa in Ucraina s-a transformat intr-un razboi, astfel incat – in opinia sa- se impune mobilizarea tuturor resurselor tarii, relateaza EFE. ‘Operatiunea politico-militara impotriva nazistilor, ultranationalistilor…

- VIDEO | Cum incepe școala la alții. ”Profesorul” Putin, ”lecție” despre ”Operațiunea militara speciala din Ucraina” Cum incepe școala la alții. ”Profesorul” Putin, ”lecție” despre ”Operațiunea militara speciala din Ucraina” Imaginile de la intalnirea lui Vladimir Putin cu un grup de elevi, olimpici…

- Ministrul britanic al apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este improbabil ca Vladimir Putin sa reuseasca vreodata sa ocupe Ucraina. El spune ca puterea de atsc a rușilor scade pe zi ce trece, iar Moscova se vede nevoita sa-și ingusteze tot mai mult obiectivele militare in Ucraina.

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a solicitat joi, 14 iulie, intr-o intervenție in cadrul unei conferințe de la Haga, inființarea unui ”tribunal special care sa judece crimele de agresiune rusa impotriva Ucrainei”, relateaza Le Monde și The Moscow Times . Liderul de la Kiev crede ca este nevoie…

- Președintele al Belarusului, Alexandru Lukașenko, a spus ca o singura armata a fost creata de mult in uniunea Belarusului și Rusiei și ca a „determinat cu mult timp in urma” participarea Belarusului la razboiul Rusiei impotriva Ucrainei.

- Presedintele kazah Kassim-Jomart Tokaiev a declarat, la televiziunea rusa de stat, ca Rusia nu a salvat Kazahstanul in timpul revoltelor din luna ianuarie si ca tara sa nu trebuie "sa se plece la picioarele" Kremlinului. Liderul kazah a mai afirmat ca Organizatia Tratatului de Securitate Colectiva (CSTO),…

- Vladimir Putin a declarat vineri, la forumul de la Sankt Petersburg, ca Moscova nu are „nimic impotriva” posibilei aderari a Ucrainei la Uniunea Europeana, informeaza TVR. Președintele rus a facut aceasta declarație vineri, dupa ce Comisia Europeana a recomandat acordarea statutului de candidat Ucrainei…