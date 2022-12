Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți traficanți romani de droguri au fost arestați in Spania, intr-o uriașa operațiune a Europol. Organizația criminala acționa pe 2 continente, iar captura depașește 11 tone de stupefiante, in valoare de 100 milioane de euro

- In numele „respectarii vieții private”, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a invalidat o directiva impotriva spalarii banilor. Aceasta permitea publicului larg sa consulte registrele beneficiarilor societaților inregistrate in Europa. Acesta este un regres serios pentru transparența financiara in…

- Nigeria a tiparit noi bancnote, ca parte a eforturilor de a lupta impotriva fenomenului de falsificare a banilor și pentru a incerca sa puna capat finanțarii gruparilor islamiste și pentru a preveni luarile de ostatici. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Incep concedierile in masa la Twitter. Angajații companiei, cumparate de Elon Musk, au primit deja și un mesaj cu referire la concedierile care vor urma sa inceapa saptamana viitoare. Care este ziua cand se va incepe demiterea celor care lucreaza pentru platforma de streaming și care este mesajul afișat…

- Studiu KPMG Publicat pentru prima data in 1993, Studiul KPMG privind Raportarea de Sustenabilitate este elaborat la fiecare doi ani. Pentru ediția din acest an au fost analizate rapoartele de sustenabilitate & ESG a 5.800 companii din 58 de țari și jurisdicții, inclusiv Romania. Constatarile publicate…

- Conform ultimei prognoze a analiștilor Gartner, cheltuielile efectuate la nivel mondial pentru IT sunt estimate sa insumeze 4,6 trilioane dolari in 2023, ceea ce marcheaza o creștere de 5,1% fața de 2022.

- In prima zi a reuniunii, la 13 octombrie, ministrii justitiei vor dezbate temele legate de justitie: lupta impotriva impunitatii in Ucraina, formarea judiciara, infractiunile impotriva mediului, Parchetul European.Cu privire la lupta impotriva impunitatii in Ucraina, presedintia ceha a Uniunii (iul.-dec.…

- Academia de Studii Economice din București se situeaza, pentru a patra oara consecutiv, pe locul I in Romania, conform Times Higher Education World University Rankings, ediția 2023, și este singura universitate din țara care se afla, pentru al doilea an c