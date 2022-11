Operațiunea Blocada. Cum resping grănicerii români hoardele de imigranți Pe granițele Romaniei se duce o adevarata lupta cu hoardele de imigranți. De frica sa nu ajunga in țara, tactica polițiștilor, pe care șefii le-o cer, este blocada, adica o impingere a grupurilor mari de imigranți inapoi sau spre alta țara, ca sa nu ceara azil la noi. Cand vorbește de imigranți, Austria are, parțial […] The post Operațiunea Blocada. Cum resping granicerii romani hoardele de imigranți first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

