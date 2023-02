Stiri pe aceeasi tema

- Pompierul care a salvat o pisica de sub ruinele provocate de cutremurul din Turcia a decis sa o ia acasa. Imaginile cu felina au ajuns virale pe internet pentru ca aceasta nu mai voia mai sa plece de salvatorul ei.

- In urma dezastrului provocat de cutremurele din Turcia și micuțele necuvantaroare au avut de suferit, iar pentru salvatorii aflați in misiune, fiecare viața conteaza. Dupa 11 zile de agonie, o pisica a fost scoasa de sub daramaturi. Imaginile emoționante au facut inconjurul lumii.

- O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Tanara de 17 ani a…

- O tanara de 17 ani a fost salvata joi si scoasa de sub daramaturi, la 11 zile de la producerea cutremurelor devastatoare care au lovit sudul Turciei si nord-vestul Siriei, provocand moartea a peste 41.000 de oameni si prabusirea a mii de cladiri, relateaza AFP si News.ro. A young girl was pulled from…

- O adolescenta a fost scoasa in viata joi de sub daramaturi in Turcia dupa zece zile de la seismul devastator care a provocat moartea a peste 42.000 de persoane in Turcia si Siria vecina, in timp ce familiile celor disparuti asteapta inca vesti despre soarta lor, relateaza Reuters. Tanara de 17 ani a…

- O fetița in varsta de 10 ani a fost salvata de sub daramaturi in provincia Hatay din sudul Turciei, la 147 de ore de la cutremurul devastator care a lovit luni regiunea, potrivit municipalitații din Istanbul, citata de CNN.

- O femeie a fost scoasa in viata dupa 52 de ore petrecute sub daramaturile unei cladiri care s-a prabusit in urma cutremurelor devastatoare ce au lovit la inceputul acestei saptamani sud-estul Turciei, relateaza miercuri DPA. Imagini difuzate miercuri de postul turc de televiziune NTV arata membri ai…

- Doua cutremure au lovit Turcia in regiunea Gaziantep, la granița cu Siria. Presa din Turcia scrie ca un fotbalist, Christian Atsu, care a jucat la Chelsea, și directorul sportiv de la Hatayspor au ramas prinși sub daramaturile celor doua cutremure de pe teritoriul Turciei.Cautarile continua pentru salvarea…