- Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism impreuna cu Poliția Romana, au pus zilele trecute in executare o cerere de asistența judiciara internaționala, emisa de catre autoritațile din SUA, ce a vizat destructurarea unei parți din infrastructura programului…

- Procurorii DIICOT au anuntat, sambata, ca au destructurat un grup infractional care ar fi creat site-uri false asemanatoare celor originale ale unor unitati bancare si prin care ar fi reusit sa sustraga sume de bani de la peste 40 de persoane care si-au introdus credentialele conturilor detinute.Potrivit…

- La data de 22.08.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Pitesti au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui inculpat, cercetat pentru savarsirea infractiunii de trafic de droguri de risc si mare risc.Potrivit DIICOT,…

- Procurorii DIICOT Iasi au dispus retinerea a doi inculpati si masura controlului judiciar fata de alti doi inculpati, cercetati pentru trafic de persoane si proxenetism. ‘In cursul acestei zile urmeaza sa fie sesizat judecatorul e drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Iasi, cu propunerea de…

- Zeci de percheziții au loc in județele Cluj, Mureș, Bihor și Bistrița-Nasaud la persoane acuzate ca vindeau droguri de mare risc cu prețuri intre 100 și 500 de lei doza.Polițiștii și procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism – Serviciul Teritorial…

- Un grup organizat din Mehedinti a fraudat sesiunea august septembrie 2022 a examenului de Bacalaureat. Ieri, pe 26 iulie 2023, procurorii DIICOT au pus in aplicare noua mandate pentru membrii grupului. Ieri, la data de 26.07.2023, potrivit unei informari DIICOT, procurorii Directiei de Investigare a…

- Fratii Andrew si Tristan Tate au fost trimisi in judecata de procurorii DIICOT Oficial Prin rechizitoriul din data de 15.06.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata in stare de arest…