Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana a ucis cel putin 50 de talibani in cadrul unui atac lansat recent in orasul afgan Farah, a anuntat miercuri comandantul Fortelor americane si ale NATO in Afganistan, generalul John Nicholson, relateaza AFP. Dupa ce i-a respins din Farah, armata afgana si fortele americane i-au urmarit,…

- Cel puțin 11 militanți din gruparea Statul Islamic (IS) au fost uciși dupa ce forțele coaliției conduse de SUA și NATO au lansat atacuri aeriene in provincia Nangarhar din estul Afganistanului, conform unei declarații oficiale emisa luni.

- Cel putin sase persoane au fost ucise, iar alte zeci au fost ranite dupa ce o bomba a explodat marti la bordul unui microbuz, la un punct de control din orasul Kandahar, situat in sud-estul Afganistanului, informeaza postul Al Jazeera.

- Cel putin patru politisti si un civil au fost ucisi si mai mult de 30 de persoane au fost ranite marti la Kandahar, in sudul Afganistanului, in explozia unei camionete-capcana pe care fortele de ordine incercau s-o dezamorseze, transmite AFP, citand responsabili locali.

- Talibanii incearca sa ocupe orașul Farah din vestul Afganistanului, iar in prezent se duc lupte intre militanți și armata locala, scrie presa internaționala citand un membru al Consiliului provinciei. Luptele au inceput marti noaptea in jurul orelor locale 02:00 (n.r. 00:30 ora Romaniei), dupa ce talibanii,…

- Un militar american a fost ucis si altul ranit, luni, in estul Afganistanului, au informat fortele SUA in aceasta tara. In acelasi incident au fost ucisi sau raniti simai multi membri ai fortelor de securitate afgane. Tot luni, in sudul Afganistanului, opt militari romani au fost raniti intr-un atac…