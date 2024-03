Operaţiune de amploare a Poliţiei în Timiş. Cine sunt cei vizaţi Politistii din cadrul IPJ Timis desfasoara in aceasta dimineata o operatiune ampla in zona Faget si Dumbravita. Conform primelor informatii, anchetatorii, insotiti de trupele speciale de interventii, au descins in 15 locatii in cadrul cercetarilor care se fac in mai multe dosare penale. Suspectii vizati sunt banuiti de savarsirea infractiunilor de nerespectarea regimului armelor si […] Articolul Operatiune de amploare a Politiei in Timis. Cine sunt cei vizati a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

