Operațiune a DIICOT împotriva unei grupări de ”țepari” care acționa inclusiv în vestul țării. Care este valoarea prejuridiciului Peste 30 de percheziții au loc miercuri dimineața in 11 județe și in București intr-un dosar instrumentat de polițiștii din Bacau și de DIICOT, in care suspecții sunt acuzați de faptul ca ar fi incheiat contracte de credit pentru achiziția unor marfuri știind ca la scadența nu vor fi bani in conturi. Polițiștii Brigazii de […] Articolul Operațiune a DIICOT impotriva unei grupari de ”țepari” care acționa inclusiv in vestul țarii. Care este valoarea prejuridiciului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

