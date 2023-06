Stiri pe aceeasi tema

- Cu putinii angajati care i-au ramas, Twitter a inceput lucrul la un AI generativ, care ar urma sa fie antrenat pe baza cantitatii enorme pe care reteaua sociala a dobandit-o de-a lungul anilor. In acest scop, Elon Musk a cumparat 10.000 de placi video, care vor fi folosite pentru acest proiect, in cadrul…

- Botul Ernie, alimentat de inteligenta artificiala, al companiei Baidu, lansat luna trecuta, a fost prezentat drept cel mai apropiat raspuns al Chinei la chatbot-ul ChatGPT dezvoltat de SUA. Baidu a declarat ca a intentat procese la Tribunalul Popular Haidian din Beijing impotriva dezvoltatorilor din…

- PREMIERA in lume: ChatGPT, acuzat de defaimare, dupa ce a scris ca un primar a luat mita și a facut inchisoare PREMIERA in lume: ChatGPT, acuzat de defaimare, dupa ce a scris ca un primar a luat mita și a facut inchisoare Un primar regional australian a spus ca poate da in judecata OpenAI daca nu corecteaza…

- Inteligenta artificiala generativa este vazuta de compania care detine Facebook, Instagram si WhatsApp ca un instrument care poate genera reclame mai eficiente. Meta lucreaza la o tehnologie bazata pe AI generativ, acelasi tip de instrument care sta la baza noilor chatboti dezvoltati de companii precum…

- Dezbaterile zgomotoase privind riscurile și reglementarile in materie de inteligența artificiala (IA) au crescut cu mulți decibeli saptamana trecuta, devenind in același timp și mai greu de descifrat, scrie Sharon Goldman, intr-un editorial Venture Beat.A existat o riposta de la tweet-urile senatorului…

- Militarii Detașamentului Campulung Moldovenesc, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Fundu Moldovei, au intervenit cu patru autospeciale de stingere și o ambulanța SMURD B2, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la casa de locuit din satul Colacu,…

- Directori companiilor de tehnologie, proeminenti investitori de risc si fondatori de firme, inclusiv CEO-ul OpenAI, Sam Altman, au incercat in weekendul trecut sa mentina in viata firmele ramase fara bani dupa prabusirea Silicon Valley Bank, transmite Reuters.Esecul dramatic de vineri al bancii,…

- ”ChatGPT va fi in toate”, a declarat vicepresedintele GM Scott Miller intr-un interviu de saptamana trecuta. Chatbot-ul ar putea fi folosit pentru a accesa informatii despre modul de utilizare a caracteristicilor vehiculului ,care se gasesc in mod normal intr-un manual al proprietarului, functii de…