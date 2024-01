GPT Store este inclus in popularul chatbot ChatGPT si este un loc in care utilizatorii pot descoperi si construi GPT-uri sau AI personalizate pentru sarcini precum predarea matematicii sau proiectarea autocolantelor. Este incercarea OpenAI de a construi pe succesul ChatGPT al consumatorilor, care a introdus lumea in AI generativa anul trecut, uimind utilizatorii cu capacitatea sa de a scrie proza si poezie. ChatGPT a devenit rapid una dintre aplicatiile cu cea mai rapida crestere inregistrata vreodata, dar cresterea a incetinit cand unele scoli au fost in afara sesiunii, iar noutatea chatbot-ului…