Rusia si China au boicotat marti videoconferinta cu usile inchise a Consiliului de Securitate al ONU avand drept subiecte Siria si armele chimice, Moscova considerand "inacceptabil" faptul ca reuniunea nu este publica, informeaza miercuri AFP.



"Rusia si China au ecranele goale" a declarat pentru AFP un membru al Consiliului de Securitate sub acoperirea anonimatului.



In cadrul unei conferinte de presa virtuale, ambasadorul rus la ONU, Vassili Nebenzia, a declarat ca Rusia a avut o singura solicitare: "ca dezbaterile sa se desfasoare in mod deschis".



"Din pacate,…