- Timp de 7 luni, multe ipoteze si premonitii cutremuratoare au circulat in spatiul public privind moartea designerului Razvan Ciobanu. In urma cercetarilor, dosarul a fost clasat, procurorii ajungand la concluzia ca nimeni nu se face vinovat de tragedie.

- Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud, adica țarile care alcatuiesc blocul BRICS au inceput discuțiile despre introducerea unei cripto-monede care sa devina instrument de schimb in interiorul...

- # Cercetarea ar putea scoate la iveala mai multe neconformitati Ancheta in cazul accidentului de munca in care a murit Ilie Craciun (foto), barbatul care in urma cu doua saptamani s-a electrocutat dupa ce un stalp de inalta tensiune a cazut peste remorca tractorului cu care transporta resturi vegetale,…

- Karl-Erik Nilsson, președintele forului de la Stockhokm, spune ca „daca ni se va da șansa, Friends Arena e intotdeauna pregatita”. UEFA a deschis o ancheta pentru rasism dupa incidentele de la meciul din 15 noiembrie. Miercuri seara, UEFA a anunțat ca investigheaza incidentele din timpul meciului Suedia…

- Gasirea fratilor Hughes este cruciala in ancheta tragediei din camionul mortii, a subliniat Stuart Hooper. ”La ora actuala, noi credm ca ei se afla in Irlanda de Nord, dar ei au legaturi si cu Republica Irlanda. Daca stiti unde se afla sau daca aveti informatii despre locul in care se afla, trebuie…

- Dag Hammarskjold, al doilea secretar general din istoria ONU, a murit alaturi de 15 persoane la 18 septembrie 1961 cand avionul lor DC-6 s-a prabusit in apropiere de Ndola, in Rhodesia de Nord, actuala Zambia. Hammarskjold incerca atunci sa evite secesiunea provinciei Katanga de Congo, bogata in…

- La o zi dupa ce Curtea de Apel Cluj a luat o decizie neasteptata in cazul accidentului de tren provocat in 2018, la Jibou, de Sanda Ungur, in urma caruia patru studente de 20 si 21 de ani au murit, tatal Madalinei Pirja, una dintre tinerele care si-a pierdut viata, face dezvaluiri.

- Politia din Lagos a anuntat luni ca a salvat 19 tinere femei insarcinate, cu varste intre 15 si 28 de ani, dintr-o ”fabrica de bebelusi” meniti sa fie vanduti catre importante retele de trafic de fiinte umane, informeaza Agerpres. Fetițele erau vandute cu 760 de euro, iar baiețeii cu 1.265 de euro.…