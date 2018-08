Comitetul ONU impotriva Torturii, le-a transmis autoritatilor ruse sa raporteze intr-un an progresul pe care l-au facut in a trage la raspundere gardienii care l-au agresat pe Yevgeny Makarov cu bastoane si pe superiorii lor care au ascuns inregistrarea video.

In ciuda „numeroaselor rapoarte credibile” privind tortura, rareori acest lucru a dus la punerea sub acuzare a celor responsabili. In rarele situatii in care s-a intamplat, cei responsabili au fost acuzati doar de abuz in serviciu, nu de o infractiune a comunicat Claude Heller, membru al comitetului.

Jens Modvig, presedintele…