Stiri pe aceeasi tema

- Discutiile de la Geneva cu privire la Constitutia Siriei s-au incheiat sambata fara rezultate concrete, dar mediatorul ONU Geir Pedersen a dat asigurari ca participantii au gasit "puncte comune" si ca sunt dornici sa se intalneasca din nou, informeaza AFP.Trimisul special al ONU Geir Pedersen…

- Uniunea Europeana a incheiat un acord sa cumpere cel puțin 300 de milioane de doze ale unui potential vaccin anti-Covid-19 realizat de AstraZeneca, intr-un prim pact care vizeaza o achiziție in avans, dar acest lucru ar putea sa slabeasca planurile Organizației Mondiale a Sanatații privind o abordare…

- Cinci luptatori pro-Iran si-au pierdut viata in lovituri israeliene la sud de Damasc, a raportat marti Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), informand ca s-au inregistrat si 11 raniti, dintre care sapte soldati sirieni, noteaza AFP, potrivit Agerpres.Hezbollahul libanez a anuntat…

- Varianta Ocolitoare nr. II a municipiului Suceava de la Cumparatura-Ipotești-Salcea va fi realizata de Compania Naționala de Autostrazi și Administrarea Infrastructurii Rutiere pe fonduri europene. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu dupa discuțiile de astazi de la București cu reprezentanții…

- Responsabilii in gestionarea situatiei ivite in urma inundatiilor de la sfarsitul saptamanii trecute s-au intalnit la Timisoara. Discutiile i-au pus la aceeasi masa pe reprezentantul Guvernului in teritoriu, prefectul de Timis, Liliana Onet, Ervin Molnar, directorul general al Administratiei Nationale…

- In urma refuzului autoritatilor ungare de a permite tranzitarea Ungariei cetatenilor romani care nu au contracte de munca in alte tari europene, Ministerul Afacerilor Interne din Romania a initiat discutii cu autoritatile similare de la Budapesta. Discutiile, demarate la inceputul acestei saptamani,…

- Discutiile privind consolidarea prezentei americane in Polonia sunt "pe drumul cel bun", a anuntat joi la Varsovia ambasadoarea americana Georgette Mosbacher, in timp ce aceasta tara si-a exprimat speranta reamplasarii pe teritoriul sau a unei parti din soldatii americani stationati in prezent in…

- Discutiile despre Trianon si tot ceea ce s-a intamplat acum o suta de ani cand provinciile istorice s-au unit cu Vechiul Regat au acaparat in intregime orizontul relatiilor dintre Romania si Ungaria. Poate ramane relatia la acest nivel? Cine poate sa o schimbe in bine? Dar in rau? Cine are interes…