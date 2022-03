Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, atrage atenția ca Romania va trebui sa reporneasca, in regim de forta majora si cu caracter temporar centralele termice pe baza de carbine pentru a-și dobandi independența intr-un termen cat mai scurt. Europa se afla intr-o criza energetica peste care s-au suprapus…

- Armata rusa a avertizat țarile vecine Ucrainei sa nu gazduiasca avioanele sale de razboi. Moscova le-ar putea considera parte a conflictului daca avioanele ucrainene efectueaza misiuni de lupta de pe teritoriul lor. Declarația, venita de la Ministerul Apararii, a avut o ținta directa, Romania. In aceeași…

- Comitetul International al Crucii Rosii (ICRC) a anuntat ca a esuat si tentativa de duminica de evacuare a civililor din Mariupol, la fel ca sambata, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Președintele Klaus Iohannis a vizitat, astazi, Baza militara aeriana 57 de la Mihail Kogilniceanu și și-a susținut discursul ținut in fața presei și a militarilor, in cinci limbi: engleza, germana, italiana, franceza și romana. ”Aceasta vizita are loc in clipe grele și dureroase. In urma cu patru zile,…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron a ținut un discurs, in fața națiunii, in cadrul caruia a ținut sa precizeze ca francezii nu sunt in razboi cu Rusia. Macron a mai precizat faptul ca razboiul din Ucraina a creat o ruptura in Europa. Intr-un discurs adresat națiunii miercuri, Emmanuel Macron a spus…

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti, la ora 12:00, la Palatul Cotroceni, sub conducerea presedintelui Klaus Iohannis. Potrivit Administratiei Prezidentiale, pe ordinea de zi a sedintei CSAT, care este programata la ora 12,00, sunt incluse subiecte referitoare la evolutiile privind…

- VIDEO: Romania trimite ajutor militar Ucrainei: muniție, echipamente, combustibil, medicamente, alimente. Va prelua raniți Romania trimite o noua tranșa de ajutoare in Ucraina, in valoare de 3 milioane de euro, a anunțat purtatorul de cuvant al Guvernului Dan Carbunaru, in timpul ședinței grupului pentru…

- Președintele Comisiei parlamentare comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activitatii SRI, senatorul PNL de Mureș, Cristian Chirtes, a anunțat ca astazi, de la orele 13.30, directorul Serviciului Roman de Informatii (SRI), Eduard-Raul Hellvig, este…