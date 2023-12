Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au blocat vineri adoptarea unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU prin care se cerea incetarea imediata a focului in Fașia Gaza. SUA au fost singura națiune care s-a opus rezoluției, adjunctul ambasadorului american la ONU, Robert Wood, argumentand ca o incetare necondiționata…

- Situația umanitara continua sa se deterioreze in Gaza, pe masura ce forțele israeliene iși extind operațiunile terestre in intreaga enclava palestiniana. De marți, armata opereaza in orașul sudic Khan Yunis și duce „batalii intense” cu luptatorii Hamas. Conflictul a provocat „pierderi, distrugeri și…

- Armata israeliana a anunțat sambata ca a preluat controlul asupra a 11 posturi militare din Fasia Gaza de la inceputul campaniei terestre și a recunoscut ca trupele sale sunt angajate in „lupte intense, in derulare” impotriva Hamas in apropierea spitalului Al-Shifa, cea mai mare unitate medicala din…

- Adunarea Generala a Națiunilor Unite a cerut vineri, 27 octombrie, cu o majoritate covarșitoare, instituirea unui armistițiu umanitar imediat intre Israel și militanții palestinieni ai gruparii Hamas, solicitand in același timp accesul ajutoarelor umanitare in Fașia Gaza asediata și protecția civililor,…

- Forțele de Aparare ale Israelului anunta, marți, ca au efectuat lovituri impotriva a aproximativ 400 de ținte Hamas din Fașia Gaza in ultima zi. Tot astazi, 24 octombrie, armata israeliana a transmis ca este "pregatita și hotarata" pentru urmatoarea etapa a razboiului. Dupa-amiaza, sirenele de raid…

- Guvernul SUA a facut presiuni asupra Israelulu i pentru a amana invazia, cu scopul de a elibera mai mulți ostatici intai. Ajutoarele umanitare reprezinta un alt motiv invocat de administrația lui Joe Biden.„Administrația a facut presiuni asupra conducerii israeliene pentru a intarzia din cauza progreselor…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…

- Ambasadorul Rusiei la Natiunile Unite a cerut vineri o „incetare a focului” in Fasia Gaza si Israel, in timp ce da vina pe Statele Unite pentru conflictul in curs. Proiectul de rezolutie al Rusiei, prezentat Consiliului de Securitate, solicita o incetare „imediata” a focului si eliberarea in siguranta…