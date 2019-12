Stiri pe aceeasi tema

- Numarul persoanelor care sufera de diabet au crescut in ultimele patru decenii de patru ori, ajungand la 420 de milioane, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații. Printre cauzele care activeaza diabetul se numara excesul in greutate și lipsa activitaților fizice. „Diabetul a devenit o mare problema…

- Pana in 2050, zonele de coasta in care traiesc 300 de milioane de oameni ar putea fi amenintate de o crestere a nivelului oceanelor cauzata de modificarile climatice, potrivit autorilor unui studiu publicat marti, informeaza AFP. Cea mai expusa regiune este Asia, se afirma in acest studiu publicat in…

- Oameni cu inima mare exista la tot pasul, fie ca vin din domeniul educației, religiei sau administrației locale. De aceasta data, primarul comunei Cupșeni, Lucia Butcure, vine cu o rugaminte spre cititorii noștri: „Dragii mei, Ies in fața dvs cu o mare, mare rugaminte: o tanara mamica din comuna pe…

- Potrivit ultimelor estimari, un razboi nuclear intre India si Pakistan ar putea duce la moartea a aproximativ 125 milioane de oameni si ar trimite intreaga lume intr-un deceniu al foametei, relateaza The Telegraph.

- Peter Waight, fost jurnalist britanic, a povestit intr-o carte experientele sale ca membru al cultului celui cunoscut in toata lumea ca Osho. El a oferit detalii de interior in legatura cu misticul indian care...

- Cel puțin 34 de milioane de oameni ar deceda in primele ore dupa izbucnirea unui potențial razboi nuclear intre Statele Unite și Rusia, afirma cercetatori de la Universitatea Princeton, care avertizeaza ca riscul unui conflict catastrofal a sporit "in mod dramatic in ultimii doi ani", potrivit Agerpres.Potrivit…

- Incalzirea globala mai doboara un record: sapte milioane de oameni si-au parasit casele din cauza dezastrelor naturale, in prima jumatate a anului.Cifre e de doua ori mai mare decat cea a refugiatilor de razboi, arata un raport al Centrului de Monitorizare a Migrației.