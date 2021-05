Stiri pe aceeasi tema

- In urma unei avarii pe conducta de alimentare cu apa potabila ce alimenteaza stația de tratare Caraboaia aparținand CRAB (Compania Regionala de Apa Bacau), alimentarea cu apa a municipiului Onești va fi intrerupta. In aceasta situație, RAJA S.A. va fi nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile in…

- Compania Regionala de Apa Bacau (CRAB) a anunțat inca de dimineața ca urmare a unei avarii aparuta pe conducta de distribuție a apei potabile de pe str. Calea Romanului, nr. 18, din municipiul Bacau, vineri, 21 mai 2021, intre orele 08:00 – 16:00, se intrerupe furnizarea apei potabile pentru consumatorii…

- Garda de Mediu Maramureș a depistat o serie de probleme de mediu la stația de biogaz aparținand UAT Seini, iar acum s-au dispus masuri, urmand a fi aplicate și amenzi. Marcela Chindriș, comisar-șef al Garzii de Mediu Maramureș a precizat ca „in urma informațiilor primite cu privire la evacuarea de ape…

- O avarie la o conducta de gaz din centrul capitalei s-a produs marți dimineața. Primaria municipiului Chișinau informeaza ca pe parcursul zilei de azi va fi intrerupta livrarea de gaze naturale, pentru 211 consumatori de pe str. Odessa și str. Melestiu.

- Pentru executarea lucrarilor de inlocuire a unui tronson din conducta de distributie apa potabila, cu diametrul de 150 mm, de la intersectia strazii Suceava cu bd. Tomis, din municipiul Constanta, RAJA S.A. va intrerupe furnizarea apei. Pentru executarea lucrarilor de inlocuire a unui tronson din conducta…

- Sunt afectati de lipsa apei toti consumatorii din localitatea Tuzla.Pentru remedierea unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 250 mm, de pe strada Televiziunii din localitatea Tuzla, judetul Constanta, RAJA S.A. a fost nevoita sa intrerupa furnizarea apei potabile din Statia de…

- In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii pe conducta de alimentare cu apa, cu diametrul de 180 mm, de pe strada Independentei din municipiul Medgidia, RAJA S.A. sisteaza furnizarea apei potabile, joi ndash; 04 martie 2021.In vederea executarii lucrarilor de remediere a unei avarii…

