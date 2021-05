OneRepublic a lansat piesa “Run”

Stiri pe aceeasi tema

- Puya și Sișu revin in industria muzicala din Romania, tocmai au lansat o noua piesa intitulata „Terorist”. Nu o canta singuri, ci in colaborare cu Oana Marinescu. „La Familia” s-a format ca trupa in anul 1996, pe strazile din zona Salajan a cartierului Balta Alba, București, avandu-i ca membri pe Dragoș…

- Loredana Groza a vazut și a citit mesajele aparute in mediul online dupa apariția melodiei lansate in colaborare cu zece maneliști, iar acum reacționeaza. Nu toți dintre fanii și urmaritorii ei au apreciat piesa, unii au avut comentarii negative. Pe 22 aprilie, Loredana Groza a lansat piesa „Fericire”…

- Piesa „Fericire” , pe care Loredana Groza a lansat-o alaturi de 10 maniliști cunoscuți, a ajuns in topuri, la doar 24 de ore de la lansare. Melodia cu un succes spectaculos a facut senzație in mediul virtual. Loredana Groza a semnat un contract muzical alaturi de 10 dintre cei mai cunoscuti manelisti…

- Ramai aici, pana la sfarșit, pana la ultimul anunț, pentru ca VUNK și Ioana Ignat ne-au pregatit o colaborare pe care o vei savura cap-coada fara a pune pauza, ci mai degraba dandu-i replay. Cat de mult ești dispus/a sa ramai langa persoana pe care o iubești, mai ales in momentul in care aceasta renunta…

- Moldova etno-rock Zdob Și Zdub și-a bucurat fani cu o noua inregistrare video, pe canalul de YouTube al trupei a fost plasat un cintec popular despre primavara din propriul sau repertoriu, transmite Noi.md. Filmarile au avut loc pe 1 martie in cadrul concertului dedicat festivalului Marțișor 2021, de…

- “Cu dor de festivaluri, de prieteni și de muzica buna am colaborat cu bunul meu prieten Victor Stan și am lansat “Better Days”, o piesa diferita fața de producțile mele anterioare”, a spus Celia. Celia este o bine cunoscuta artista internaționala care a colaborat in trecut cu Shaggy, Kaye Styles, Chris…

- Melodia oficiala a Festivalului Olimpic al Tineretului European (FOTE) Vuokatti 2021, competiția care ar fi trebuit sa se desfașoare luna aceasta, dar a fost amanata din cauza pandemiei pentru decembrie 2021, va putea fi fredonata chiar de acum. „Long in to the Night” („Departe in noapte”) a fost lansata…

- Piesa aleasa pentru a reprezenta Cipru la Eurovision 2021 a starnit controverse. Un apel anonim, efectuat vineri, 26 februarie, ameninta cu „incendierea cladirii” televiziunii publice CyBC, iar un sindicat al profesorilor de educatie religioasa din licee a cerut renunțarea la melodie, informeaza agenție…