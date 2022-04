OnePlus Ace, telefon cu încărcare la 150W va sosi pe 21 aprilie La inceputul acestui an aflam ca OnePlus si-ar putea dobori recordul la numarul de telefoane lansate intr-un an. Dupa 2 modele lansate deja, OnePlus 10 Pro si OnePlus Nord CE 2 5G am aflat ca ni se pregatesc inca 6 modele. Printre ele se numara si OnePlus Ace, care tocmai a scapat sub forma de specificatii si data de lansare. Telefonul va debuta pe 21 aprilie in China, iar teaserele aparute online il indica drept similar, daca nu chiar un rebranding pentru realme GT Neo3. Are o camera cu design similar, spate bitonal si cu doua modele diferite de material, in vreme ce blitul a fost mutat lateral.… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

