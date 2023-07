Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care vor sa se bucure de o vacanța pe litoral, opteaza pentru insulele din Grecia. Una dintre cele mai alese destinații este Thassos. Majoritatea turiștilor care-și petrec vacanța in aceasta insula susțin ca prețurile sunt mai accesibile decat cele din Romania. Prețul unui șezlong in Thassos…

- Șoferii din Romania au astazi parte de vești extrem de bune in privința combustibilului. Concret, atat benzina, cat și motorina s-au ieftinit la majoritatea stațiilor de alimentare cu combustibil din țara. Cat costa astazi, 26 iunie 2023, combustibilul.

- Vesti proaste pentru soferii romani! Prețul benzinei si al motorinei continua sa creasca incet și sigur. Haideți sa vedem care sunt prețurile practicate de stațiile de carburanți in funcție de oraș, dar și de firma de alimentare.

- Astazi șoferii din Romania au parte de vești mai puțin placute. Ei bine, in țara, benzina si motorina s-au scumpit, din nou, la stațiile de alimentare cu carburant. Cat costa astazi combustibilul.

- Tarifele au crescut cu 16% in ultimul an, așa ca, cei care și-au planificat o ieșire de Rusalii trebuie sa-și recalculeze bugetele. sezonul estival debuteaza cu o noua minivacanta, in conditiile in care bugetarii vor avea liber atat joi, 1 iunie, cat si luni, 5 iunie, a doua zi de Rusalii. „Prin urmare,…

- Șoferii romani au parte de vești mai puțin bune. Astazi, 19 mai 2023, prețul benzinei și a motorinei a crescut cu 3 bani/l si, respectiv cu 5 bani/l, pentru prima data in aceasta saptamana in care a efectuat ieftiniri marginale. Cu cat s-a majorat prețul carburantului in Romania.

- Veștile bune pentru romani, in privința carburantului, continua sa vina. De la zi la zi, prețul benzinei și a motorinei are parte de scaderi semnificative. Cat costa benzina si motorina, astazi 16 mai 2023, in Romania.

- Ca in orice alt stat, in care populația iși platește contribuțiile la sanatate, potențialii pacienți ai spitalelor pot beneficia de anumite condiții, preferențiale sa le spunem. Dar cum totul costa, și un astfel de confort in spitalele din Romania vin cu un anume cost. Așa am aflat cați bani va costa…