- Piata de capital din Romania a consemnat in 2021 cel mai bun an din istorie si a inregistrat o serie de noi recorduri la nivelul mai multor indicatori de dezvoltare, potrivit unui raport al Bursei de Valori Bucuresti. “Suntem intr-un moment foarte bun pentru piata de capital, care a consemnat in 2021…

- Dezvoltatorul imobiliar One United Properties estimeaza un profit net de 549 de milioane de lei in acest an si venituri de 1,52 miliarde de lei, conform news.ro ”One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de…

- “Bittnet (BNET), un grup de companii IT listate pe Piata Principala a Bursei de Valori Bucuresti, anunta semnarea unei noi tranzactii in sectorul securitatii cibernetice prin achizitionarea unei participatii majoritare, de 74% in cadrul Global Resolution Experts (GRX), companie specializata in furnizarea…

- Activitatea investitionala se intensifica la Bursa de Valori Bucuresti, lichiditatea creste cu 20% in primele 11 luni, iar tranzactiile totale depasesc 3,5 miliarde de euro. Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat…

- “Investitorii si-au intensificat in acest an activitatea la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) intr-un context ambivalent care a evidentiat oportunitatile fara precedent oferite de piata de capital locala caracterizata printr-o efervescenta a listarilor de actiuni si obligatiuni, pe de o parte, si incertitudinile…

- Valoarea tranzactiilor realizate pe piata reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) a crescut cu 21,6% in primele 11 luni, la 17,4 miliarde lei (3,5 miliarde euro), iar valoarea medie zilnica de tranzactionare a avansat cu 20,5% la 75 milioane lei (15,2 milioane euro), anunța BVB. Luna…

- OMV Petrom va investi 11 miliarde de euro pana in 2030 pentru reducerea emisiilor de carbon, acesta fiind cel mai mare plan de investitii private in sectorul energetic din Romania. Compania OMV Petrom a anunțat Strategia 2030 a companiei “Transformare pentru un viitor cu emisii reduse de carbon”, publicata…

- Libra Internet Bank, prima banca din Romania care a oferit contul bancar 100% online și creditul 100% online, continua finanțarea prin bursa și listeaza a doua sa emisiune de obligațiuni, in valoare de 40 milioane de euro. Obligațiunile se tranzacționeaza pe segmentul principal al Bursei de Valori București,…