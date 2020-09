ONAC relansează licitația pentru 167.000 de tablete destinate elevilor Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) a reluat procedura privind achizitionarea de dispozivite conectate la internet pentru școli. Contractul vizeaza cumpararea, prin negociere directa, a peste 167.000 de dispozitive, iar ofertele se depun pana vineri, la ora 12.00. ONAC aurmarește achizitionarea de ”Dispozitive electronice cu conexiune la internet necesare facilitarii activitatilor didactice la distanta”. Mai exact, tablete cu conexiune la internet. ”Avand in vedere inceperea noului an scolar 2020 – 2021, sub incidenta starii de alerta, in situatia de fata determinata de raspandirea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a reluat luni, 14 septembrie, achiziția a peste 167.000 de tablete cu internet pe doi ani pentru elevii din medii defavorizate din 27 de județe, informeaza HotNews.Dupa eșecul licitației anterioare, in care s-a incheiat un acord-cadru cu Orange pentru…

- ONAC a anuntat, luni seara, avand ca obiect achizitionarea de ”Dispozitive electronice cu conexiune la internet necesare facilitarii activitatilor didactice la distanta”. ”Avand in vedere inceperea noului an scolar 2020 - 2021, sub incidenta starii de alerta, in situatia de fata determinata de raspandirea…

- ​Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate (ONAC) a reluat luni seara achiziția a peste 167.000 de tablete cu internet pe 2 ani pentru elevii din medii defavorizate din 27 de județe. Dupa eșecul licitației anterioare, în care s-a încheiat un acord-cadru cu Orange pentru doar 3 din cele…

- In judetul Cluj au fost identificate cele mai multe situatii de consum fraudulos de gaze naturale, iar in judetul Iasi, de energie electrica. "Specialistii Delgaz Grid au identificat, in perioada ianuarie – iunie, 914 cazuri de consum fraudulos, 458 dintre acestea fiind in sistemul de distributie a…

- Delgaz Grid continua sa investeasca in tehnologia moderna de detectare a scaparilor de gaz, de curand fiind incheiat procesul de achiziție pentru 8 autolaboratoare echipate cu tehnologie laser, valoarea acestei investiții fiind de circa 2 milioane de lei. Alte 3 milioane de lei urmeaza sa fie investite,…

- Supraodorizare accidentala a gazelor naturale produsa in instalatia Transgaz Duminica, 26 iulie 2020, la dispeceratul Delgaz Grid au fost inregistrate mai multe sesizari din partea consumatorilor din municipiul Alba Iulia privind prezenta mirosului de gaz. Odorizarea este o componenta a conceptului…

- Pentru efectuarea unor lucrari la sistemul de transport al gazelor naturale de catre Transgaz, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale in localitațile Aiud, Aiudu de Sus, Ciumbrud, Gambaș, Leorint, Radești, Sancrai și Miraslau, jud. Alba, marți, 7 iulie, incepand…

- Hidrologii au emis, joi, o avertizare cod galben de inundatii pentru rauri din mai multe bazine hidrografice, in general din Transilvania si Banat, dar si cod portocaliu pentru raul Prut. Avertizarea este valabila pana sambata, la ora 24.00. Potrivit hidrologilor, este cod galben in intervalul…