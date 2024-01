Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom va achiziționa de la RNV Infrastructure un pachet de 50% din acțiunile Electrocentrale Borzești, care deține proiecte din surse regenerabile cu o capacitate de aproximativ 1 GW, din care 950 MW eolian și 50 MW fotovoltaic, arata compania petroliera intr-un comunicat. Proiectele vor fi dezvoltate,…

- Continue reading Hub național pentru neutralitate climatica/Ambiția este ca 1 miliard de euro sa vina in Romania pentru proiectele verzi din Cluj-Napoca, Suceava și București-sector 2, dar și pentru cele din alte 10 orașe romanești at Info real.

- ”OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din sud-estul Europei, a continuat sa faca progrese semnificative in implementarea proiectului Neptun Deep. Compania a semnat un acord cu o valoare estimata de 325 de milioane de euro pentru platforma de foraj semi-submersibila Transocean Barents,…

- OMV Petrom intra puternic pe piața energiei verzi și planuiește sa produca 1 GW din resurse regenerabile, pana in anul 2030. Christina Verchere, CEO OMV Petrom, a vorbit, la Antena 3 CNN, despre acest mare obiectiv.

- Uniunea Europeana a semnat trei acorduri de grant, in cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei - Transporturi, in valoare de aproape 45 de milioane euro, in vederea unei mai bune conectari a Republicii Moldova cu UE, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.Scopul acestor…