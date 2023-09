Stiri pe aceeasi tema

- In baza unui parteneriat intre Consiliul Judetean Prahova si OMV Petrom, cea mai mare companie de energie din Europa de sud-est si, implicit, din tara noastra, doneaza doua milioane de euro pentru modernizarea blocului operator al Spitalului Județean de Urgența Ploiești. Aceasta suma este destinata…

- OMV Petrom anunta ca suplimenteaza cu 2 milioane de euro contributia sa pentru modernizarea blocului operator al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Este a treia contributie pentru aceasta institutie medicala si se adauga sponsorizarilor in valoare de 5 milioane de euro din ultimii doi ani.Spitalul…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, anunta ca a inlocuit cele patru camere de cocsare de la rafinaria Petrobrazi. Camerele de cocsare au fost fabricate in Romania si au fost aduse la rafinarie cu doua transporturi agabaritice. Investitiile pentru proiect s-au…

- OMV Petrom, cea mai mare companie integrata de energie din Europa de Sud-Est, anunta ca a inlocuit cele patru camere de cocsare de la rafinaria Petrobrazi. Camerele de cocsare au fost fabricate in Romania si au fost aduse la rafinarie cu doua transporturi agabaritice. Investitiile pentru proiect s-au…

- Meteorologii anunța un nou val de canicula și temperaturi sufocante in țara noastra, existand posibilitatea ca luna iulie sa devina cea mai calduroasa din ultimii 120 de ani. Meteorologii vorbesc despre un al doilea val de canicula in zona țarii noastre, dupa ce toata Europa de Sud și Sud-Est a experimentat…

- OMV Petrom a semnat un acord pentru achizitionarea mai multor proiecte pentru constructia de parcuri fotovoltaice in judetul Teleorman, cu o putere instalata de aproximativ 710 MW, conform unui raport remis joi, 29 iunie, Bursei de Valori Bucuresti.Proiectele sunt dezvoltate de compania daneza…

- ”Suntem astazi martorii momentului in care Romania face pasul decisiv spre independenta sa energetica! Gazul din Marea Neagra este chiar combustibilul care ne va duce catre realizarea acestui obiectiv strategic. Milioane de familii si sute de mii de firme romanesti asteapta asta de atata vreme.…

- * In fabrica de la Ploiești s-au investit 25 de milioane de euro Cu aproape trei decenii de experiența in activitate, grație investițiilor pe care le-a realizat in Romania in ultima perioada, in județul Prahova, compania Alka și-a reconfirmat, și anul acesta, statutul de a fi ”unul dintre jucatorii…