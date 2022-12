OMV Petrom anunţă schimbări în Consiliul de Supraveghere. Katja Tautscher, numită membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere de la 1 ianuarie 2023 ”OMV Petrom anunta numirea Katjei Tautscher ca membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere cu efect de la 1 ianuarie 2023 si pana la urmatoarea Adunare Generala a Actionarilor, ca urmare a renuntarii lui Johann Pleininger la mandatul sau de membru si Vice Presedinte al Consiliului de Supraveghere, precum si de membru si vice presedinte al Comitetului Prezidential si de Nominalizare al OMV Petrom. Totodata, incepand de la 1 ianuarie 2023, Martijn van Koten devine vice presedinte al Consiliului de Supraveghere si membru si vice presedinte al Comitetului Prezidential si de Nominalizare al OMV… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Rivas, in varsta de 43 de ani, este nascut la in Londra, Marea Britanie. El are dubla cetatenie, britanica si romana si in trecut a terorizat judetul Constanta. Unul dintre cei mai temurti intorlopi din Romania, Joseph Rivas, a fost ucis zilele trecute, in Malta, dupa o rafuiala in cartierul…

- Transportul aerian din Anglia va fi grav perturbat in perioada sarbatorilor de iarna de catre o greva a agentilor politiei britanice de frontiera de pe cateva mari aeroporturi, inclusiv Heathrow si Gatwick din Londra.

- Agentia pentru Sanatate si Siguranta din Marea Britanie (UKHSA) a indemnat parintii sa fie vigilenti, dupa ce in acest sezon in Anglia au fost inregistrate cinci decese la copii sub 10 ani in termen de sapte zile de la diagnosticarea cu boala streptococica invaziva de grup A. Un al saselea deces a fost…

- Conform ultimului recensamant realizat de Oficiului Național de Statistica (ONS) din Marea Britanie, romana este cea mai vorbita limba in Anglia și Țara Galilor dupa engleza și poloneza.

- Anglia si Tara Galilor au continuat sa inregistreze o scadere a procentului de populatie care se identifica drept albi si mai putin de jumatate din populatia lor se declara acum crestini. De asemenea, a scazut procentul celor care vorbesc in principal engleza, iar alte limbi, printre care romana, se…

- Omleta este nelipsita din meniul tau de dimineata? Un bucatar renumit din Marea Britanie a dezvaluit secretul retetei perfecte. Cu totii avem metodele noastre preferate atunci cand vine vorba de pregatit omleta, dar daca te numeri printre cei care adauga lapte, atunci faci o greseala majora. Cel putin…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate miercuri de Oficiul national de statistica de la Londra,…

- Numarul celor care traiesc in Anglia si Tara Galilor, nascuti fiind insa in afara Marii Britanii a ajuns la 10 milioane, in principal printr-o crestere uriasa a numarului de cetateni romani, arata cele mai recente date de recensamant publicate miercuri de Oficiul national de statistica de la Londra,…