- Proiectul Neptun Deep privind gazele din Marea Neagra avanseaza, fiind atribuita peste 80% din valoarea contractelor de execuție, informeaza compania OMV Petrom. Aceasta a semnat un acord cu o valoare estimata de 325 de milioane de euro pentru platforma de foraj semi-submersibila Transocean Barents,…

- Transgaz, compania nationala de transport a gazului natural, este pe punctul de a incepe lucrarile la conducta Tuzla-Podisor, un proiect de peste 300 de kilometri, destinat preluarii gazelor din proiectul Neptun din Marea Neagra, acolo unde investitori sunt OMV Petrom si Romgaz. „Tuzla-Podisor este…

- Ungurii nu au renunțat la ideea de a cumpara gazele pe care OMV Petrom și Romgaz la vor extrage incepand cu anul 2027 din uriașul zacamant Neptun Deep din partea romaneasca a Marii Negre. Ministrul roman al Energiei, Sebastrian Burduja, a aratat ca pana atunci Romania trebuie sa-și dezvolte industria,…

- Este, insa, posibil acest lucru? Ei bine, potrivit unei analize realizate de Europa libera, ar putea fi vorba de rezilierea unilaterala a contractului de concesiune pe care Petrom il are din anul 2000, iar o a doua soluție ar fi vanzarea participației.In cazul rezilierii, OMV Petrom ar evita sa faca…

- In cazul in care cancelarul Karl Nehammer ramane ferm, Bucureștiul vrea sa ingreuneze producția OMV in Marea Neagra. Romania amenința Austria cu exploatarea gazelor din Marea Neagra din cauza refuzului Vienei de a ne permite aderarea la Schengen, relateaza Financial Times . Publicatia scrie pe larg despre…

- Conducerea OMV a anunțat Guvernul Romaniei ca exploatarea gazelor din Marea Neagra, programata pentru 2027, risca sa nu nu mai fie rentabila pentru austrieci. Dar, in același timp, nici pentru statul roman.Temerile companiei austriece sunt ca, in urmatorii ani, exploatarea ar putea pierde teren in fața…

- Premierul Marcel Ciolacu a aratat ca statul roman susține cu toata determinarea acest proiect strategic in care OMV Petrom este asociata cu compania de stat Romgaz, proiect care va aduce țarii noastre independența energetica. “Este cel mai important proiect energetic, o investiție de circa 4 miliarde…

