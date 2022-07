Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana va anunta miercuri planuri de urgenta privind diminuarea cererii de gaze in urmatoarele luni, avertizand tarile ca fara reduceri semnificative in prezent nu vor reusi sa-si asigure combustibilul in urmatoarea iarna, daca Rusia opreste livrarile, transmite Reuters. Europa se grabeste…

- OMV se asteapta ca livrarile din Rusia prin gazoductul Nord Stream 1 sa se reia asa cum era planificat, dupa efectuarea lucrarilor de mentenanta, a anuntat luni grupul energetic austriac, dupa ce, conform unui document consultat de Reuters, Gazprom a decis sa invoce o clauza de tip „forta majora” cu…

- Preturile petrolului au crescut luni cu 5,1-, stimulate de preocuparile crescande cu privire la livrarile de gaze din Rusia si deprecierea dolarului, care au depasit temerile legate de cerere, provocate de o posibila recesiune si de restrictiile din China din cauza Covid-19, transmite Reuters. Contractele…

- Contractele futures pentru titeiul Brent cu livrare in septembrie au crescut cu peste 5 dolari dolari, sau cu 5,1%, pana la 106,27 dolari pe baril, dupa un avans de 2,1% consemnat vineri. Contractele futures pentru titeiul U.S. West Texas Intermediate (WTI) cu livrare in august au avansat cu5,01 dolari…

- Gazprom oprește astazi livrarile de gaze catre Europa prin conducta Nord Stream 1, principalul gazoduct care transporta gazele rusești pana in Germania. Motivul oficial al sistarii gazelor il reprezinta „lucrarile de mentenanța”, programate a avea loc timp de zece zile, in perioada 11-21 iulie. Guvernele…

- Ucraina se opune predarii de catre Canada a unei turbine catre compania ruseasca Gazprom, controlata de stat, pentru livrari de gaze naturale Germaniei, intrucat gestul ar incalca sanctiunile impotriva Rusiei, a declarat, joi, pentru Reuters, o sursa din Ministerul Energiei din Ucraina. Purtatorul de…

- Gazprom a anuntat marti ca reduce capacitatea zilnica de livrare a gazelor catre Germania cu peste 40% prin gazoductul Nord Stream, echipamentul necesar nefiind furnizat de grupul german Siemens, transmite AFP. „Livrarile prin gazoductul Nord Stream pot fi garantate doar pana la un volum de 100 milioane…

- Gazprom va intrerupe de la 1 iunie livrarile de gaze naturale catre Orsted (Danemarca) si Shell Energy, care furnizeaza o parte din gaze Germaniei, deoarece nu au platit in ruble pentru gazele livrate in aprilie, a anuntat marti compania rusa, conform Agerpres.