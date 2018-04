Stiri pe aceeasi tema

- Grupul energetic austriac OMV AG va prelua o participatie de 20% in concesiunea campurilor petrolifere Umm Lulu si Sateh Al Razboot din Emiratele Arabe Unite (EAU), conform acordului de parteneriat in valoarea de 1,5 miliarde de dolari ce va fi incheiat cu compania petroliera nationala a statului din…

- Producatorul austriac de petrol OMV AG si Abu Dhabi National Oil Co (ADNOC) sunt pregatiti sa semneze un acord de parteneriat la sfarsitul acestei luni, pentru a exploata petrol din campurile maritime din largul Golfului Persic, potrivit unor surse citate de Bloomberg. Acordul va fi semnat…

- Grupul petrolier austriac OMV AG, actionarul majoritar al OMV Petrom, se pregateste sa anunte un acord pentru a produce petrol la un zacamant petrolifer offshore din Abu Dhabi, au declarat pentru Bloomberg surse apropiate discuțiilor. Potrivit surselor citate, deşi acordul nu a fost finalizat,…

- Indicele BET al bursei din Bucuresti are o cadere de 3,7%, iar cele 13 companii din componenta indicelui au caderi ce trec si de 5%. Asta, dupa ce indicele bursier Dow Jones a avut luni o scadere de 1.175 de puncte, cea mai mare dupa criza financiara din anul 2008. Pietele bursiere din Asia si Orientul…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Și-n 2017, Dubai a fost cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internaționali. Ritmul de creștere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, potrivit Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, fata de 83,6 milioane…

- Dubai si-a mentinut in 2017 titlul de cel mai aglomerat aeroport din lume pentru pasagerii internationali, desi ritmul de crestere al traficului de pasageri a fost cel mai lent din ultimii noua ani, transmite Reuters. Traficul anual a crescut cu 5,5% anul trecut, la 88,2 milioane de pasageri, faţă…

- Structura de proprietate creata de fondatorul Ikea Ingvar Kamprad in anii ‘80 tine retailerul in afara controlului familiei, scrie Bloomberg. In momentul decesului, la varsta de 91 de ani, Ingvar Kamprad ocupa pozitia a opta in clasamentul Bloomberg al miliardarilor cu o avere evaluata la…