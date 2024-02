Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai valoros producator de cipuri din lume si-a marit valoarea de piata cu o valoare fara precedent de 296,52 miliarde de dolari, pana la aproximativ 1.520 miliarde de dolari, depasind maximul anterior de 248,23 miliarde de dolari, atuins in cresterile actiunilor din mai 2023. Luna trecuta, actiunile…

- Veniturile Meta au crescut cu 25% in trimestrul patru, la 40,1 miliarde de dolari, de la 32,2 miliarde de dolari cu un an mai devreme. Aceasta este cea mai rapida rata de crestere pentru orice perioada de la jumatatea anului 2021 si ofera o dovada suplimentara ca piata de publicitate online continua…

- Numarul de utilizatori activi ai retelelor de socializare a depasit pragul de cinci miliarde in 2023, reprezentand 62,3% din populatia lumii, potrivit unui raport anual publicat miercuri, citat de AFP. Numarul de utilizatori a crescut cu 5,6% intr-un an, in timp ce populatia lumii a crescut…

- Nu exista niciun dubiu cu privire la marele caștigator al investițiilor din 2023: cei șapte magnifici – Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla – au reprezentat 28% din indicele S&P 500, cea mai mare concentrare din ultimii 50 de ani. O pot face din nou in 2024? Analiștii indeamna la…

- Ultimul an a fost marcat de discuții pe tema Inteligenței Artificiale, majoritatea fiind scandaluri de amploare mondiala, precum concedierea lui Sam Altman, care s-a lasat cu intoarcerea sa dupa doar o saptamana. Iata ca mai sunt doar cateva zile pana in 2024 și avem parte de un alt scandal care se…

- Termenii, evaluarea si calendarul rundei de finantare nu au fost inca finalizate si inca se pot schimba, se arata in articol. OpenAI a purtat, de asemenea, discutii pentru a strange fonduri pentru o noua companie in domeniul cipurilor, cu G42, firma cu sediul in Abu Dhabi. Nu este clar daca cele doua…

- Companiile aeriene din intreaga lume ar urma sa transporte anul urmator 4,7 miliarde de pasageri, un nou „record istoric”, depasind precedentul maxim istoric de 4,54 miliarde de pasageri transportati in 2019, inainte de pandemie, a anuntat miercuri Asociatia Internationala a Transportatorilor Aerieni…

- Altman, in varsta de 38 de ani, a fost curajos pana la sfarsitul mandatului sau la OpenAI. El a fost vazut cum se amesteca pentru scurt timp printre participantii la o conferinta AI din San Francisco, miercuri, iar a doua zi a vorbit intr-un panel cu un director din conducerea Meta, la summitul APEC…