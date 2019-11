Omul nou eliberator “Cristos este omul nou. Omul nou este omul sovietic. Prin urmare,Cristos este sovietic!“. Aceste cuvinte nu-i aparțin vreunui activist comunistdecis sa atraga spre partid mulțimile de credincioși plini de evlavie. Acesteasunt spusele Patriarhului Justinian Marina, care a condus Biserica OrtodoxaRomana intre 1948 și 1977. Dupa secularizarea averilor manastirești realizata de catre Cuza la sugestia lui Kogalniceanu, in 1863, statul roman devenea, in sfarșit, un stat laic, deschizandu-și singur prin reformele infaptuite de atunci drumul spre modernitate și democrație. Din pacate, in 1946 comuniștii… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

