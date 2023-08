Omul lui Ponta, consilierul lui Ciolacu

Stiri pe aceeasi tema

- Marian Neacșu, politicianul care i-a cerut lui Liviu Dragnea sa faca un pas in spate, „trage sforile” pentru revenirea lui Victor Ponta in PSD. Cei doi au fost vazuți stand la masa, alaturi de premierul Marcel Ciolacu, la Tulcea. Vicepremierul Marian Neacșu, care a fost exclus din PSD, dupa incidentul…

- Premierul Marcel Ciolacu a facut ieri o mutare oarecum surprinzatoare la unul dintre cele mai importante ministere care va da naștere la multe interpretari. Printr-o decizie a primului ministru Marcel Ciolacu, Teodora-Elena Preoteasa a fost numita in funcția de secretar de stat in cadrul Ministerului…

- Premierul Marcel Ciolacu a eliberat-o din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei prim-ministrului pe Madalina Turza, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial.„Decizie privind eliberarea doamnei Maria Madalina Turza din functia de consilier de stat in cadrul Cancelariei Prim-Ministrului”,…

- Mihai Constantin, jurnalist la TVR vreme de 20 de ani, va fi noul purtator de cuvant de la Palatul Victoria. Premierul Marcel Ciolacu a decis sa numeasca un nou purtator de cuvant al Guvernului, iar alesul este jurnalistul TVR, Mihai Constantin. Acesta il va inlocui pe Dan Carbunaru, cel care a fost…

- Mircea Abrudean a fost numit oficial secretar general al guvernului, potrivit unei decizii semnate de Marcel Ciolacu și publicate in Monitorul Oficial. Premierul Marcel Ciolacu a fost de acord luni, in urma unei ședințe de coaliție, sa il numeasca pe liberalul Mircea Abrudean ca secretar general al…

- UDMR a ieșit oficial de la guvernare, dar deja anumiți demnitari maghiari au inceput sa fie recuperați de catre PSD. Premierul Marcel Ciolacu a numit-o ieri pe Mihaela-Ioana Kaitor in funcția de secretar de stat in cadrul aparatului de lucru al viceprim-ministrului Marian Neacșu. Numirea aceasta este…

- Premierul Marcel Ciolacu a avut, marti, la Palatul Victoria, consultari cu reprezentantii Asociatiei Marilor Retele Comerciale (AMRCR) pentru identificarea unui mecanism de reducere a pretului la produse alimentare de baza. Deocamdata, nu s-a stabilit nimic, urmand ca pana joi, sa se treaca la detalii…

- Lucian Romașcanu a ramas fara Ministerul Culturii, insa soția sa a fost numita de Marcel Ciolacu la propriul cabinet, in funcția de director cu rang de secretar de stat. In urma cu cateva momente a fost publicat in Monitorul Oficial decizia de numire a doamnei Gabriela-Otilia Romașcanu in funcția de…