Omul lui Dan „Felix” Voiculescu trece la butoanele CNAIR Cea mai importanta companie de sub tutela Ministerului Transporturilor va avea in curand in conducere un personaj extrem de controversat, ceea ce va genera o mulțime de speculații, dar și scandaluri. Ieri administrator la CNAIR, azi director la… CNAIR Fostul vicepremier din cabinetul Tariceanu, Bogdan Pascu, omul lui Dan ”Felix” Voiculescu și fost consilier al Vioricai Dancila, este, din septembrie 2021, președintele Consiliului de Administrație al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Numai ca, indemnizația lunara ca administrator de 13.215 lei era prea modesta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

