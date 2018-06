Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a anuntat, miercuri, ca l-a concediat pe coordonatorul online al partidului, George Harabagiu, care ar fi fost responsabil pentru postarile de pe conturile de Facebook ale organizatiilor PSD potrivit carora Simona Halep ar fi fost huiduita pe stadionul Arena Nationala.

- Fostul premier Victor Ponta publica pe pagina sa de Facebook capturi de pe un grup al comunicatorilor PSD. Dupa gafa de marti seara, cand numeroase organizatii PSD, la solicitarea sefului comunicarii partidului, George Harabagiu, au transmis mesajul ca, de fapt, Simona Halep a fost huiduita pe Arena…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, anunța ca l-a concediat pe George Harabagiu, coordonatorul online al PSD și cel despre care presa susține ca s-ar fi aflat in spatele postarilor de pe conturile de Facebook al so...

- George Harabagiu, personajul despre care Victor Ponta sustine ca ar fi la originea mesajului distribuit masiv pe paginile unor filiale PSD din tara, sustine ca este acuzat pe nedrept si ca fostul premier minte.

- Fostul lider PSD Victor Ponta sustine ca mesajele din care ar rezulta ca Simona Halep a fost de fapt huiduita pe Arena Nationala sunt postate de la sediul central al PSD pe paginile de Facebook ale filialelor de "un personaj dubios adus de Liviu Dragnea de la Neamt" si face apel la fostii sai colegi…

- "In acesta zi speciala am un mesaj pentru toti cei care protesteaza de o parte sau alta a "baricadelor" ridicate intre romani : solutia pentru Romania nu este conflictul, ura si dezbinarea - ci unirea si constructia!", a scris Victor Ponta, sambata, pe Facebook. In opinia sa, in prezent exista…

- ”Cand a vazut ca prietenul Liviu are probleme in PSD Traian Basescu i-a 'imprumutat' nișteparlamentari ca sa il ajute sa recaștige controlul”, scrie Victor Ponta pe Facebook. Declarația sa vine dupa ce Gabriela Firea a spus luni seara ca cel puțin sapte parlamentari de la mai multe formatiuni au semnat…

- Banii imprumutati de Romania si aruncati de guvernele Dragnea ajung la suma imprumutata de Basescu de la FMI in 2010, sustine fostul premier Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook. "V-ati...