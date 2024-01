Nereușind sa priveasca dincolo de Joe Biden, democrații au dat dovada de lașitate și mulțumire in lupta impotriva lui Trump. Politica americana din jurul lui Trump este paralizata de o contradicție la fel de mare precum Canionul Colorado. Democrații se revolta cu privire la modul in care realegerea lui Donald Trump ar condamna democrația țarii lor. Și totuși, in alegerea candidatului care sa il infrunte in alegerile din noiembrie, partidul pare ca se va supune cu docilitate candidaturii unui octogenar cu cea mai proasta rata de aprobare dintre toți președinții moderni in acest stadiu al mandatului…