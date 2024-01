Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai mare sindicat din Argentina a inceput miercuri (24 ianuarie) o greva de 12 ore, cu zeci de mii de muncitori care au manifestat in inima orașului Buenos Aires impotriva masurilor dure de austeritate economica și a reformelor noului președinte libertarian Javier Milei, potrivit Reuters. Acțiunea,…

- Inflația anuala din Argentina a crescut la 211,4% in 2023, cea mai mare rata din ultimii 32 de ani. Acest lucru a fost scos la iveala de catre de agenția guvernamentala de statistica INDEC. Nivelul inflației a fost influențat de mai mulți factori. Printre aceștia se numara: devalorizare cu 50% a monedei…

- Argentina condusa de noul presedinte ultra-liberal Javier Milei nu va mai adera la blocul puterilor emergente reunite in grupul BRICS (Brazilia, Rusia, India, China, Africa de Sud), abandonand astfel un demers initiat de fosta guvernare de centru-stanga.

- Noul presedinte de dreapta al Argentinei, Javier Milei, a retras cererea tarii de aderare la grupul BRICS, informeaza Rador Radio Romania.Argentina s-a numarat printre mai multe tari care au dorit sa adere la grupul pe care liderii sai l-au prezentat ca pe o alternativa la G7. Cererea de aderare…

- Presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, a declarat vineri ca inchiderea bancii centrale a tarii, un angajament de campanie emblematic, este o „chestiune nenegociabila”, potrivit unui comunicat al biroului sau postat pe platforma de socializare X, relateaza Reuters.Comentariile, ca raspuns…

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, l-a descris luni pe presedintele ales al Argentinei, Javier Milei, drept un "neo-nazist", la o zi dupa victoria politicianului cu vederi radicale de dreapta in alegerile prezidentiale, noteaza AFP. Maduro, familiarizat cu atacurile impotriva SUA, a declarat ca…

- Economistul ultraliberal, Javier Milei, in varsta de 53 de ani, a caștigat, duminica, alegerile prezidențiale in Argentina, cu 56% din voturile exprimate in turul decisiv, in fața rivalului sau de stanga. Supranumit „El Loco” (nebunul) de catre criticii sai, Milei a promis schimbari drastice, printre…

- Javier Milei, marele outsider din politica argentiniana, a caștigat alegerile prezidențiale din țara lui Messi, cu un program de dreapta care zguduie status-quo-ul local. In varsta de 53 de ani, Javier Milei a propus abolirea bancii centrale din Argentina, renunțarea la moneda locala și trecerea la…