OMS va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul total al deceselor a crescut cu 5 , la peste 49.000. Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS a anuntat miercuri ca va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului, din ce in ce mai prezenta in contaminarile cu COVID 19, informeaza AFP, transmis Agerpres. "Incepand din…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat miercuri ca va monitoriza contagiozitatea subvariantei Delta AY.4.2 a coronavirusului, din ce in ce mai prezenta in contaminarile cu COVID-19, informeaza AFP. ”Incepand din iulie a fost observata o crestere a transmiterii subvariantei AY.4.2”, a indicat…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ″Mu″⁣, care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri. Varianta – B.1.621, conform numele sau stiintific…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ''Mu'', care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri, citata de AFP.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ”Mu”, care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri, citata de AFP. Varianta – B.1.621, conform numele sau…

- Din ce in ce mai multe tari opteaza pentru aceasta soluție și chiar și Organizația Mondiala a Sanatații, care a pus pana de curand sub semnul intrebarii utilitatea celei de-a treia doze, și-a schimbat opinia.

- Au aparut noi dovezi care evidențiaza faptul ca cea mai recenta mutație, Lambda – cea care afecteaza America de Sud, nu poate fi oprita de vaccinuri. Tulpina a fost detectata in 26 de țari, iar focare de amploare au aparut in Chile, Peru, Argentina și Ecuador. Intr-un raport publicat pe bioRxiv , cercetatorii…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a transmis miercuri ca deocamdata nu exista motive pentru ca varianta coronavirusului SARS-CoV-2 denumita ''Lambda'' si identificata initial in Peru sa fie considerata o varianta care produc ingrijorare, intrucat aceasta nu s-a dovedit a fi in mod special foarte…