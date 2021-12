Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii nu dispune, pana la aceasta ora, de informatii despre un eventual deces asociat noii variante Omicron a SARS-COV-2, a declarat astazi la Geneva purtatorul de cuvant al organizației, relateaza AFP. „Nu am vazut niciun raport despre decese asociate Omicron”, a declarat…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) s-a reunit, sambata, in ședința, in contextul avertizarilor Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) privind noua varianta africana de coronavirus, dar și masurile dure cerute de Comisia Europeana statelor membre pentru a preveni imbolnavirile cu aceasta. …

- USR nu va participa la consultarile de luni, de la Palatul Cotroceni, convocate de Klaus Iohannis pentru constituirea unui nou guvern. Anunțul a fost facut, luni dimineața, intr-o declarație de presa, de președintele formațiunii Dacian Cioloș, care a lansat un atac dur la adresa lui Iohannis, dar și…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii a criticat tarile cu o rata relativ ridicata de vaccinare pentru distribuirea dozelor „booster”, in timp ce natiunile sarace fac eforturi pentru a avea acces la vaccinuri. Administrarea celei de-a treia doze sau vaccinarea copiilor nu are nicio logica atata…

- Autorul atacului petrecut duminica, intr-un tren din Tokyo, in care au fost ranite 18 persoane, era un admirator al personajului „Joker”, principalul adversar al super-eroului Batman, și unul dintre psihopații cei mai celebri din cultura populara și universul benzilor desenate, relateaza presa japoneza.…

- Prima extragere lunara si cea de-a cincea extragere saptamanala la Loteria de Vaccinare vor avea loc duminica. La extragerea saptamanala participa persoanele care s-au inscris la loterie pana vineri la pranz, iar la cea lunara, la care se acorda un premiu de 300.000 de lei, vor participa toti cei inscrisi…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) sare in ajutorul Romaniei și trimite in regim de urgența 200 de concentratoare de oxigen a cate 8 litri, a anunțat, vineri, intr-o conferința de presa, secretarul de stat Raed Arafat. Mai multe state UE au venit in sprijinul Romaniei, lovita crunt de al patrulea…

- Klaus Iohannis, care și-a amanat plecarea in Slovenia, la reuniunea informala a Consiliului European (5-6 octombrie), face declarații de presa dupa ce guvernul Cițu a picat prin moțiune. “Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va susține marți, 5 octombrie 2021, ora 18:00, la Palatul Cotroceni, Sala…