OMS susține că virusul SARS-CoV-2 nu se transmite prin alimente Organizația Mondiala a Sanatații garanteaza ca virusul SARS-CoV-2 nu se transmite prin alimente, dupa ce China a anunțat ca l-a descoperit in alimente de import. China a gasit urme de coronavirus intr-un lot de aripioare de pui congelate livrate din Brazilia. Virusul a fost detectat pe suprafața produselor, dar toți cei care ar fi putut intra in contact cu ele au fost testați negativ. Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a precizat ca oamenii nu ar trebui sa se sperie pentru ca sunt slabe șanse ca virusul ce provoaca boala COVID-19 sa se transmita prin alimente. Citește online gratuit numarul… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

