OMS organizeaza de urgenta o conferinta pentru a evalua daca variola maimutei reprezinta o problema de sanatate publica internationala

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, marți, ca va convoca o reniune a comitetului sau de urgența, in data de 23 iunie, pentru a evalua daca variola maimuței, boala extrem de contagioasa care a inceput sa se raspandeasca in Europa, reprezinta „o urgența de sanatate publica de interes internațional”.

- Variola maimuței a fost inclusa de Organizația Mondiala a Sanatații pe lista dificultaților cu care se confrunta lumea acum alaturi de Covid-19 și razboiul din Ucraina. Creșterea numarului de cazuri i-a luat prin surprindere pe oamenii de știința intrucat boala nu e ușor transmisibila și e rara in afara…

- Oficialii din domeniul sanatații din orașul american New York au anunțat vineri seara ca un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoaca variola maimuței, potrivit Associated Press . Este al doilea caz confirmat cu aceasta infecție in SUA, in acest an, și vine la doua zile dupa ce a fost…

