OMS: Nu vă aşteptaţi la vaccinări împotriva Covid-19 înainte de începutul anului 2021 OMS lucreaza pentru a asigura o distribuire echitabila a vaccinurilor, dar intre timp este esential sa limitam raspandirea virusului, a spus Ryan, care este director al programului de urgenta al OMS, in timp ce numarul cazurilor zilnice noi se afla aproape de niveluri record la nivel global. ”Facem progrese bune”, a spus Ryan, notand ca mai multe vaccinuri se afla in prezent in faza a treia a studiilor clinice si ca niciunul nu a esuat in privinta sigurantei si capacitatii de a genera un raspuns imunitar. ”Realist vorbind, oamenii vor incepe sa fie vaccinati in prima parte a anului viitor”, a… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

