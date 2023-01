Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a decis sa mențina cel mai inalt nivel de alerta in ceea ce privește pandemia de Covid-19, la trei ani de cand a declarat aceasta boala drept o urgența de sanatate publica de interes internațional. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a urmat recomandarile Comitetului de urgența pentru Covid-19, […] The post OMS menține alerta maxima pentru pandemia Covid-19 first appeared on Ziarul National .