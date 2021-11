In cadrul unei conferințe de presa online, joi, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) și-a exprimat ingrijorarea in privința ritmului de transmitere a virusului in Europa. Potrivit OMS, daca Europa ramane pe aceasta traiectorie ar putea inregistra inca o jumatate de milion de decese din cauza Covid-19 pana in februarie”, transmite Europe 1. OMS s-a alerat, joi, in privința ritmului ”foarte preocupant” de transmitere a virusului observat in prezent in Europa. ”Suntem din nou in epicentru”, avertizeaza directorul OMS pentru Europa, Hans Kluge, in cadrul conferinței de presa. „Ritmul actual de…