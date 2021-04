Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații critica lentoarea campaniei de vaccinare in Europa, deși acest spațiu este confruntat de luni de zile cu situația epidemica “cea mai ingrijoratoare”. “Ritmul lent al vaccinarii prelungește pandemia”, a avertizat intr-un comunicat ramura europeana a OMS, citata de France…

- Aeroporturile si alte puncte de trecere a frontierelor nu trebuie sa ceara calatorilor dovezi de vaccinare anti-COVID-19 drept conditie pentru a putea intra pe teritoriul altor tari, a transmis miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).

- Liderii UE se vor pune de acord joi sa lucreze la realizarea de certificate de vaccinare pentru cetatenii UE care s-au vaccinat impotriva COVID-19, in conditiile in care tarile din sudul UE care depind puternic de turism sunt disperate sa salveze sezonul turistic de vara, relateaza miercuri Reuters,…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnalat vineri ca in lume in ultimele 24 de ore au fost raportate 13.997 de decese asociate COVID-19, dintre care circa 6.300 au survenit in America si aproximativ 5.900 in Europa, relateaza agentiile internationale de presa, conform agerpres.ro. In Marea…