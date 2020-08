OMS: Coronavirusul NU poate fi transmis prin alimente

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a apreciat joi ca noul coronavirus nu poate fi transmis prin alimente, dupa ce China a anuntat ca a descoperit virusul care provoaca noua boala COVID-19 in alimente de import, relateaza agentiile internationale de presa potrivit Agerpres. "Nu credem ca coronavirusul…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) anunța ca tot mai aproape de a dezvalui de unde provine, de fapt, coronavirusul. Mai mulți reprezentanți au mers in China, in Wuhan, in incecarea de a identifica originile Covid-19.

- CHIȘINAU, 25 iul - Sputnik. Rata globala de recuperare COVID-19 a depașit cifra de noua milioane. Informațiile au fost prezentate de Universitatea Johns Hopkins. © REUTERS / Dado RuvicPrimul vaccin din lume impotriva COVID-19, finalizat in Rusia - detaliiAcest centru de cercetare primește rapoarte…

- Dupa mai multe amenințari cu oprirea finanarii, Donald Trump, președintele SUA, a anuntat vineri, 29 mai, incetarea relatiei dintre tara sa si Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), pe care a acuzat-o inca de la inceputul pandemiei de coronavirus ca este prea indulgenta cu Beijingul, informeaza CNN.”Deoarece…