- Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vaccinurile anti-COVID-19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), potrivit DPA, potrivit Agerpres . Acum OMS face apel la dezvoltarea unor noi vaccinuri anti-Covid care sa reduca numarul infectarilor.…

- Vaccinurile anti COVID 19 au salvat milioane de vieti, dar nu au redus in mod decisiv transmiterea virusului, a precizat vineri Organizatia Mondiala a Sanatatii OMS , potrivit DPA.Organizatia lanseaza un apel catre cercetatori pentru dezvoltarea unor noi vaccinuri, care sa reduca numarul infectarilor:…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa revina la masca de protecție obligatorie, pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri COVID in Europa. Tedros Ghebreyesus, șeful OMS: “Pe masura ce virusul se transmite iar spitalizarile cresc, guvernele trebuie sa adopte masuri consacrate,…

- Un roman a dat in judecata Organizația Mondiala a Sanatații dupa ce s-a confruntat cu mai multe probleme de sanatate, aparute dupa ce s-ar fi vaccinat anti-Covid-19. Barbatul, un deținut din Penintenciarul Arad a acuzat organizația pentru faptul ca nu a prevenit populația adulta cu privire la posibila…

- In Franța, autoritatea pentru sanatate (HAS) recomanda, din toamna, un nou rapel al vaccinului anti-Covid persoanelor cu risc major de a face forme grave de boala: in special cele cu varste peste 65 de ani și cele imunodeprimate. Potrivit HAS, circulația virusului este mai redusa, datorita unei imunitați…

- Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a aproximativ 15 milioane de oameni in intreaga lume, estimeaza Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), adica cu 13% mai multe decese decat erau preconizate in mod normal in doi ani, relateaza BBC. OMS considera ca multe tari au raportat mai putine persoane care…

- Polonia nu are niciun ”motiv coerent” sa invoce forta majora intr-un contract existent pentru a nu mai plati mai multe vaccinuri impotriva COVID-19 de la Pfizer, a declarat un oficial al Comisiei Europene pentru Reuters. In aprilie, ministrul polonez al Sanatatii, Adam Niedzielski, a declarat ca Varsovia…