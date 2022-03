Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a ”recomandat insistent” Ministerului ucrainean al Sanatatii sa distruga in siguranta ”agentii patogeni de mare risc” care ar putea exista in laboratoarele din Ucraina, pentru a preveni ”orice potentiale scurgeri”. Recomandarea OMS a fost anuntata prima data de Reuters si a fost confirmata vineri de editia online a postului CNN, care mentioneaza un email de raspuns primit din partea acestei organizatii. La fel ca alte tari, Ucraina efectueaza cercetari pe agenti patogeni pentru a le intelege mai bine biologia, modul in care se raspandesc si provoaca boli…