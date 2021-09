Stiri pe aceeasi tema

- Toate regiunile au inregistrat o reducere a numarului de cazuri, desi in Europa, unde cazurile au depasit cifra de un milion saptamanal, scaderea a fost de doar 1%, in timp ce in restul continentelor s-a inregistrat o scadere cu 15% a contagerilor de COVID-19.O reducere cu 10% s-a inregistrat saptamana…

- In ultimele 28 de zile, in intreaga lume au fost contorizate 18 milioane de cazuri de infectare cu coronavirus si 273.847 de decese asociate, potrivit datelor universitatii americane Johns Hopkins, informeaza News.ro . Cu aceste noi 273.847 de decese, in total, la nivel global, peste 4,5 milioane de…

- Raportul epidemiologic al OMS de miercuri arata ca cele mai afectate sunt Europa si continentul american, care au inregistrat cea mai mare rata de incidenta, cu 121,1 si, respectiv, 147,4 noi cazuri la 100.000 de locuitori.In cele 20 de luni de pandemie, infecțiile cu noul coronavirus au depasit 208…

- Potrivit OMS, numarul infectiilor la nivel mondial a crescut cu 12% (peste 3,4 milioane de cazuri) in perioada 12-18 iulie, adica aproape o jumatate de milion de cazuri in plus pe zi, in timp ce numarul deceselor a ramas stabil. In ultima saptamana, au fost raportate 57 000 de decese cauzate de COVID-19…

- Noul prag arata ca numarul deceselor inregistrate asociate COVID-19 a crescut de la trei la patru milioane in mai putin de trei luni.Circa 185 de milioane de infectari confirmate cu noul coronavirus au fost inregistrate la nivel mondial, potrivit datelor publicate.Cu toate acestea, expertii considera…

- Organizația Mondiala a Sanatații a informat, miercuri, ca numarul contagierilor cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu 3% fata de saptamana anterioara, relateaza EFE, citata de Agerpres.In ultima saptamana, numarul infecțiilor cu COVID-19 raportate in intreaga lume…

- Contagierile cu noul coronavirus au crescut usor pentru a doua saptamana consecutiv, cu peste 2,6 milioane de cazuri de COVID-19 raportate, reprezentand o crestere cu 3% fata de saptamana anterioara. Numarul deceselor la nivel global continua sa scada, in schimb, a informat miercuri Organizatia Mondiala…

- Varianta Delta a coronavirusului se extin de la o zi la alta, iar unele țari europene se confrunta cu o creștere a numarului de infectari. Potrivit EFE, circa jumatate dintre noile cazuri de COVID-19 confirmate in Olanda sunt cu varianta Delta mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2, a estimat…