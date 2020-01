Stiri pe aceeasi tema

- O turista care a ajuns in Thailanda a devenit prima persoana din afara Chinei diagnosticata cu noul virus, de tip pneumonie, care a infectat deja zeci de oameni. Femeia a fost pusa in carantina dupa aterizarea la Bangkok. Femeia este din Wuhan, estul Chinei, unde focarul a fost depistat in decembrie.O…

- Circa 60 de persoane au fost diagnosticate cu o forma misterioasa de pneumonie virala in China, iar autoritatile din domeniul sanatatii din orasul Wuhan au anuntat ca nu este vorba despre un focar de sindrom respirator sever acut (SARS), sindrom respirator din Orientul Mijlociu (MERS) sau de gripa…

- Autoritatile din China au informat Organizatia Mondiala a Sanatatii in ultima zi a anului trecut ca au descoperit un nou tip de pneumonie in orasul Wuhan din provincia Hubei, ale carei cauze nu au fost depistate inca, anunța news.ro.Pana la 3 ianuarie 2020 au primit acest diagnostic 44 de…

- Pasagerii unui avion al companiei Qantas au fost evacuați cu ajutorul toboganelor de urgența dupa ce aeronava a trebuit sa se intoarca la Sydney din cauza unei defecțiuni la sistemul hidraulic, informeaza agenția Reuters online.Compania Qantas a transmis ca un avion de pasageri care se indrepta…

- Peste 5.000 de persoane, majoritatea copii, au murit din cauza epidemiei de rujeola din Republica Democrata Congo, aceasta fiind cea mai mare epidemie de rujeola din lume, a anunțat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), citata de France 24, potrivit Mediafax.Epidemia a lovit țara africana…

- Doua persoane au fost spitalizate la Beijing dupa ce au contractat ciuma pulmonara, boala care a ucis 25 de milioane de oameni in Evul Mediu, a confirmat Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Ciuma pulmonara (sau pneumonica) este cea mai rara, dar cea mai virulenta forma de ciuma, cu o posibila…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului comercial dintre…