Omraam Mikhael Aivanhov: Calea tăcerii (VIII): O cerință interioară Dimineața, cand contemplați soarele, gandiți-va ca, apropiindu-va de centrul universului, va apropiați de propriul centru. In apropierea soarelui, deveniți mult mai vii pentru ca soarele este focul vieții. In fiecare dimineața apropiați-va de soare, spunandu-va ca puteți capta o sclipire, o flacara pe care o ascundeți in voi, pastrand-o ca pe o comoara neprețuita. Datorita acestei flacari, viața noastra va fi purificata, sublima și, peste tot pe unde veți merge, veți aduce cu voi puritatea și lumina. Gasim in ritualurile religiilor creștine un reflex al acestei cerințe interioare. Cu ocazia unora… Citeste articolul mai departe pe obiectivvaslui.ro…

- Unii vor spune: “Da, dar cum sa ne deschidem?”. Este simplu: iubind. Cand iubim, armonia se instaleaza in noi și atunci porțile se deschid și toate binecuvantarile celeste vor intra in voi. in realitate, exista cel puțin doua metode de a lucra asupra armoniei. Prima este gandul: va imaginați ca sunteți…

- Nimeni nu le spune oamenilor ca, prin neatenția lor, prin lipsa lor de respect, ei tulbura atmosfera și deranjeaza intreaga creație. Daca acest lucru se prelungește, intr-o zi, toate entitațile vor pleca acolo unde vor gasi intr-adevar liniștea, acolo unde oamenii au foarte greu acces. Odata ce acestea…

- La ora actuala toata lumea se simte obligata sa alerge, sa se zbata fiindca trebuie sa producem sau sa vindem din ce in ce mai mult, sa cumparam din ce in ce mai mult… Se pare ca acest lucru ajuta economia! Iata ca in interiorul economiei oamenii sunt epuizați și, astfel, economia va inflori, se va…

- Din ce in ce mai mult, oamenii se plang de ritmul accelerat al vieții, de aerul poluat, de hrana contaminata, de produsele toxice, și este adevarat ca au motive sa se planga! Viața este dificila, chiar obositoare uneori, dar nu trebuie sa acuzam mereu viața; deseori, tu insuți ești vinovat de starea…

- Mergeți in vizita la prieteni și, de la intrare, sunteți asaltați de galagie: cainii latra, copiii se harjonesc și plang, radioul și televizorul urla, parinții striga, ușile se trantesc… Cum sa nu-ți imbolnavești mintea traind intr-un zgomot continuu? Pe strazile orașelor, in uzine, la locul de munca,…

